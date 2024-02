1,7 Promille: Radler stößt in Dillingen mit Auto zusammen

Ein betrunkener 51-Jähriger Fahrradfahrer wird am Freitag bei einem Unfall in Dillingen schwer verletzt.

Ein 51-Jähriger hat am Freitag gegen 22 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße „Am Mittelfeld“ in Richtung Westen befahren. Der Mann wollte in die Altheimer Straße einbiegen und übersah dabei laut Polizeibericht das Auto eines vorfahrtberechtigten 71-Jährigen, der von der Altheimer Straße aus nach links in die Straße „Am Mittelfeld“ abbiegen wollte.

Der Radfahrer wird nach dem Unfall in Dillingen im Krankenhaus behandelt

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei vermutlich schwere, jedoch zum Glück nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 600 Euro. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrradfahrer 1,7 Promille ergab, musste es sich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Es wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)