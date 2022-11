Dillingen

1000 Streikende fordern in Dillingen mehr Geld

Mitarbeiter von Röhm, BSH, LMV und Same Deutz-Fahr demonstrierten am Mittwoch bei einem Warnstreik in der Dillinger Innenstadt für mehr Lohn.

Plus Zum dritten Mal in drei Wochen gehen Mitarbeiter der Metall- und Elektrobranche im Kreis Dillingen in den Ausstand. Sie fordern mehr Lohn – bisher ohne Erfolg.

Von Christina Brummer

"Was ist da für eine Demonstration?", fragt eine Frau, die gerade mit ihrem Hund in die Königstraße eingebogen ist. Der kleine Hund im Wintercape wirkt verängstigt angesichts der Trillerpfeifen, die durch die Dillinger Prachtmeile schallen. Ein Trio sitzt in einem Café und ruft ihr entgegen: "Streik. Geld, mehr Geld." Besser zusammenfassen kann man das Anliegen der etwa 1000 Streikenden kaum, die an diesem Mittwochvormittag durch die Stadt ziehen. Doch ganz so einfach ist es mit dem Plus auf dem Lohnzettel bisher nicht.

