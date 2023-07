Dillingen

04.07.2023

1050 Jahre Dillingen – eine Zeitreise zu den Anfängen der Stadtgeschichte

Plus Eine Sonderschau wird am Dienstag im Dillinger Stadt- und Hochstiftmuseum eröffnet. Der heilige Ulrich spielt dabei die entscheidende Rolle.

Von Berthold Veh

Lampionfest, Kinder- und Familienfest, Schlossbeben, Straßenkünstlerfest, Donauside-Festival - Dillingen feiert im Juli 2023. Da droht ein Jubiläum im Feier-Marathon beinahe unterzugehen. Das Schwäbische Rom, wie die Kreisstadt gerne genannt wird, blickt in diesem Jahr auf ihre 1050-jährige Geschichte zurück. Daran erinnert eine Sonderausstellung, die an diesem Dienstag, 4. Juli, im Stadt- und Hochstiftmuseum in Dillingen eröffnet wird. Sie führt zu den Wurzeln der Dillinger Stadtgeschichte.

Im Mittelpunkt der Schau steht ein Holzturm, den Museumsleiter Joerg Roller und der Dillinger Hans Lechner geschaffen haben. Er zeigt eine Wehranlage, wie sie Ende des vorvergangenen Jahrtausends in sogenannten Fliehburgen zu finden war. Roller hat dafür im Februar einen fünf Meter langen Fichtenstamm beim Dillinger Maschinenring organisiert und ihn in einem kleinen Sägewerk in Holzheim zusägen lassen. "Sogar die Schindeln habe ich selbst angefertigt", berichtet Roller.

