11.000 Euro Schaden nach Crash bei Dillingen

Eine Frau übersieht in Dillingen einen anderen Autofahrer, dann kommt es zum Zusammenstoß.

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 10.15 Uhr in Dillingen-Schrezheim gekommen, nachdem eine 33-jährige Fahrerin von der Rudolf-Diesel-Straße aus kommend nach links auf die Donauwörther Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie laut Polizei einen aus Richtung Schretzheim kommenden Pkw-Fahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (AZ)