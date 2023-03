11.000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Zwei Autofahrer sind an einer Kreuzung zusammengefahren. Eine Frau wurde dabei auch leicht verletzt.

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Mittwochmittag die Straße Am Mittelfeld in Dillingen von der Adalbert-Stifter-Straße aus kommend überqueren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 62-Jährige und prallte in die Beifahrerseite des Pkws.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt, an den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)