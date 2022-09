11-Jährige rennt über rote Ampel und wird von Auto erfasst

Ein Mädchen ist am Donnerstagabend über eine rote Fußgängerampel in der Dillinger Innenstadt gerannt. Ein Auto erfasste sie. Die 11-Jährige kam ins Krankenhaus.

Eine 11-Jährige ist am Donnerstagabend auf eine Straße in Dillingen gerannt. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste mit ihrem Wagen das Mädchen. Das Kind war der Polizei zufolge gegen 18.50 Uhr in der Großen Allee über eine rote Fußgängerampel bei der Kreuzung in Richtung Taxispark gerannt.

Mädchen rennt über rote Ampel in Dillingen – leichte Verletzungen

Das Auto einer 42-Jährigen, die in Richtung Prälat-Hummel-Straße unterwegs war, erfasste sie. Das Mädchen erlitt Schürfwunden am Handgelenk und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (pol)