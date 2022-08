13.000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Ein 83-jähriger Autofahrer hat die Vorfahrt missachtet - dann kracht es.

Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Dienstag von der Werner-von-Siemens-Straße in die Altheimer Straße in Dillingen abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Autofahrer und prallte seitlich mit dem Pkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. (AZ)