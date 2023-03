13.000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Ein 22-Jähriger ist in Dillingen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Der Schaden ist groß.

Am Mittwoch gegen 6.20 Uhr geriet ein 22-jähriger Fahrer aufgrund von Übermüdung auf der Großen Allee in Dillingen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dabei prallte der Toyota gegen einen im Gegenverkehr an einer roten Ampel wartenden Autofahrer. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. (AZ)