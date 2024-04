13-jährige Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Ein Autofahrer öffnet seine Tür, dann prallt eine junge Radlerin dagegen. Sie muss danach sogar ins Krankenhaus nach Dillingen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 13-jährigen Fahrradfahrerin ist es am Mittwochnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 15.40 Uhr parkte ein 60-Jähriger sein Auto in der Wilhelm-Bauer-Straße am rechten Fahrbahnrand. Als er die Fahrertür öffnete, prallte die nachfolgende 13-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen die Tür. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An der Wagentür entstand geringer Unfallschaden, teilt die Polizei mit. (AZ)