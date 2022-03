13-Jährige sind für die Schmierereien in Dillingen verantwortlich

Die Graffitis müssen teuer entfernt werden. Was den zwei Buben nun droht.

Nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung der Polizei Dillingen in unserer Zeitung, dass zwei Kinder, die nach einem Ladendiebstahl ebenfalls für mehrere Graffitis in der Tiergarage in der Rosenstraße überführt werden konnten, meldete sich nun eine Baugenossenschaft.

Es wurden ähnliche Schmierereien an zwei Balkonen und drei Türen an einem Mehrfamilienhaus Am Lustgarten festgestellt.. Eine Überprüfung ergab, dass auch hier die zwei 13-jährigen Jungen für die Graffitis verantwortlich sein dürften. Durch die Baugenossenschaft wird der Schaden mit rund 1000 Euro für das Entfernen der Schmierschriften beziffert. (pol)

