13-Jähriger stiehlt in Verbrauchermarkt zwei Dosen Bier

Der Ladendetektiv hatte den Schüler beobachtet. Welche Folgen das Handeln des 13-Jährigen nun hat.

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Großen Allee in Dillingen hat am Samstag gegen 18 Uhr bemerkt, dass eine jugendliche Person zwei Dosen Bier eingesteckt hatte, ohne diese zu bezahlen. Er verständigte deshalb umgehend die Polizeiinspektion Dillingen.

Vor Ort konnten die Beamten das Diebesgut auffinden. Da es sich bei dem Ladendieb um einen 13-jährigen Schüler handelte, wurde dieser nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme an einen Familienangehörigen übergeben. (AZ)