14-jährige Schülerin wird beim Diebstahl in Dillingen erwischt

Eine 14-Jährige wollte in Dillingen in einem Laden Artikel im Wert von 170 Euro stehlen.

Einen Ladendiebstahl beging eine 14-Jährige am Dienstag in Dillingen. Die Jugendliche entwendete gegen 15.20 Uhr in einer Drogerie in der Kapuzinerstraße kosmetische Artikel im Gesamtwert von über 170 Euro.

Sie wurde vom Personal bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die 14-Jährige nun wegen Ladendiebstahls. (AZ)