14-Jähriger beim Diebstahl in Dillingen erwischt

Ein junger Schüler ist in Dillingen beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt worden.

In einem Drogeriemarkt in Dillingen ist ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag beim Diebstahl erwischt worden. Er hatte ein Parfüm im Wert von 130 Euro eingesteckt und passierte im Anschluss den Kassenbereich, ohne das Parfüm bezahlt zu haben.

Polizei brachte den Burschen zu den Eltern

Als er vor dem Verlassen des Ladens vom Personal angesprochen wurde, räumte er den Diebstahl ein. Eine Streife der Dillinger Polizei nahm die Anzeige auf und übergab den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. (AZ)