14-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Der Jugendliche prallte mit einem Kleinkraftrad in Dillingen gegen einen Baucontainer.

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am Sonntag gegen 0.20 Uhr in den Oberen Quellweg nach Dillingen gerufen. Ein 14-Jähriger war dort mit einem Kleinkraftrad gefahren und wollte einem am Straßenrand stehenden Baucontainer ausweichen. Dabei zog er sich ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers leichte Verletzungen zu.

Der 14-Jährige hat keinen Führerschein

Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wie sich herausstellte, ist der Jugendliche nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ebenfalls erstatteten die Polizisten Anzeige gegen den 48-jährigen Besitzer des Zweirads wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)