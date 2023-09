15-Jährige mit Betäubungsmittel erwischt

Die Polizei kontrolliert in Dillingen eine 15-Jährige. Das Mädchen wirft daraufhin seine Tasche in die Hecke.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen wollte am Samstag gegen 20.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Dillingen eine 15-jährige Jugendliche kontrollieren. Diese warf laut Auskunft der Polizei ihre Tasche in eine Hecke und versuchte wegzulaufen. Die Beamten hielten sie auf und durchsuchten den Inhalt der weggeworfenen Tasche.

15-Jährige wird ihren Eltern übergeben

Darin hatte die 15-Jährige eine Kleinmenge Betäubungsmittel transportiert. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher und übergaben die Jugendliche ihren Eltern. Die Beamten leiteten gegen die 15-Jährige ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)