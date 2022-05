Dillingen

15-Jähriger flieht in Dillingen vor der Polizei

Mit einen Streifenwagen war die Dillinger Polizei hinter einem Motorrollerfahrer her, der sich vor der Kontrolle drücken wollte.

Die Dillinger Polizei wollte am Dienstag einen Rollerfahrer kontrollieren. Doch der floh - und richtete an dem Streifenwagen einen Schaden an.

Mit einem Motorroller ist am Dienstag ein 15-Jähriger unterwegs gewesen. Als ihn die Polizei um 13.45 Uhr in der Dillinger Kapuzinerstraße kontrollieren wollte, ignorierte der Jugendliche die Anhaltesignale und floh. Über die Donauwörther Straße wollte er Richtung Schretzheim. In der Straße Am Zwirnet streifte der Rollerfahrer seitlich den Streifenwagen, als er einem geparkten Pkw auswich. Doch auch das stoppte den Jugendlichen nicht. Weiter ging die Flucht über eine Fußgängerbrücke. Kein Führerschein und der Roller frisiert Schließlich entdeckte die Polizei den Rollerfahrer in der Guilleaumestraße. Da fannte der Jugendliche zu Fuß davon, konnte jedoch angehalten werden. Der Schüler aus Dillingen erklärte dann, dass er gar keinen Führerschein besitzt und der Roller deutlich schneller fährt, als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Der Schüler wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Sein Zweirad wurde sichergestellt. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von eta 1500 Euro. Den 15-Jährigen erwarten nun zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht. (pol) Lesen Sie dazu auch Lauingen Schüler geht in Lauingen einer Passantin an den Hals

