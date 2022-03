15-Jähriger schlägt Gleichaltrigem in Dillingen ins Gesicht

Am Dillinger Mountainbike-Parcours gab es einen Streit. Spät in der Nacht haute ein 29-Jähriger dann noch einen 44-Jährigen, ebenfalls in Dillingen.

Ein 15-Jähriger ist am Samstagnachmittag auf dem Moutainbike-Parcours am Georg-Schmid-Ring in Dillingen gewesen. Als er in einer Kurve zu schnell wurde, sprang er kurzerhand von seinem Rad ab. Doch das machte sich selbstständig und prallte in das Rad eines anderen, ebenfalls 15 Jahre alt.

Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, ging dieser auf den anderen los und schlug ihm unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Der Teenager wurde dabei leicht verletzt. Gegen Gegen den 15-jährigen Aggressor wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Prügel in einer Dillinger Gaststätte

Zu einem weiteren Streit ist es am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Dillinger Königstraße gekommen. Warum sich zwei Männer in einer Gaststätte stritten, ist unklar. Jedenfalls schlug der 29-Jährige dann dem 41-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Mann erlitt dadurch Prellungen am Kopf. Eine medizinische Versorgung lehnte der Geschlagene ab.

Beide Männer waren betrunken. Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 1,4 Promille, beim 41-Jährigen lieferte ein Test sogar einen Wert von 2,7 Promille.Dem 29-Jährigen wurde ein polizeilicher Platzverweis erteilt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (pol)

