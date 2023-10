15-jähriger Radler wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Ein Auto erfasst den Fahrradfahrer in den Donauwörther Straße. Der 15-Jährige wird im Dillinger Krankenhaus behandelt.

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 15-jährigen Fahrradfahrer hat sich am Montag um 17.05 Uhr in Dillingen ereignet. Der Jugendliche befuhr nach Angaben der Polizei den Fußweg in der Donauwörther Straße entgegen der Fahrtrichtung.

Der 15-Jährige erleidet eine Verletzung am Knie

Als er auf den Radweg wechseln wollte, kam es zur Kollision mit einem Auto, dessen 54-jährige Fahrerin aus einem Tankstellengelände auf die Donauwörther Straße ausfahren wollte. Der 15-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Knieverletzung und musste im Krankenhaus Dillingen behandelt werden. (AZ)