15-Jähriger wird in Dillingen von Auto erfasst - Fahrer begeht Unfallflucht

Ein Schüler wollte am Mittwoch in Dillingen die Lauinger Straße überqueren. Dabei wird er von einem Pkw erfasst. Der Fahrer entschuldigt sich und fährt davon.

Ein 15-Jähriger war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr nach Schulschluss zu Fuß in der Bischof-von-Lingg-Straße in Dillingen unterwegs und wollte am Einmündungsbereich zur Lauinger Straße die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei von einem roten Nissan Navara mit Dillinger Autokennzeichen erfasst.

Der Fahrer entschuldigt sich lediglich

Der Fahrzeuglenker, es handelte sich nach Aussage des Schülers um einen älteren Mann mit längerem weißem Bart und längeren weißen Haaren, entschuldigte sich laut Polizeibericht lediglich und fuhr dann unverrichteter Dinge weiter in Richtung Innenstadt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, und beging Fahrerflucht.

15-Jähriger begibt sich selbst zur Behandlung ins Krankenhaus

Der 15-Jährige begab sich eigenständig zur Behandlung ins Krankenhaus, wo sich der Verdacht auf eine Fraktur am linken Arm ergab. Er meldete den Verkehrsunfall am Donnerstag bei der Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer abgeben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)