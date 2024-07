15-Jähriger wird in Dillingen von der Polizei gestoppt

Am Donnerstagabend war ein 15-Jähriger in Dillingen mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs. Gegen 18 Uhr stoppte ihn eine Streifenbesatzung der Dillinger Polizei in der Bahnhofstraße.

Die Dillinger Polizei ermittelt

An seinem E-Scooter war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)