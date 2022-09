16-jähriger Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall in Dillingen

Der junge Mann hat nicht bemerkt, dass vor ihm ein Auto gebremst hatte. Dann hat es gekracht.

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads wurde bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag leicht verletzt. Der Mopedfahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Donauwörther Straße in Dillingen in Richtung Steinheim unterwegs und fuhr auf Höhe der „Schretzheimer Kreuzung“ auf den Ford eines vorausfahrenden 21-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste.

Er musste ins Dillinger Krankenhaus

Der 16-Jährige zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu und musste in das Krankenhaus Dillingen gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von circa 3.500 Euro. (AZ)