16-Jähriger schlägt Polizeibeamtem in Dillingen mit Ellbogen ins Gesicht

Der Jugendliche sollte am Dillinger Bahnhof kontrolliert werden. Er flieht, wird aber festgenommen.

Die Polizei wollte am Freitagabend einen 16-Jährigen am Bahnhof in Dillingen kontrollieren. Der Jugendliche flüchtete aber zunächst und schlug währenddessen einem Polizeibeamten mit dem Ellbogen in das Gesicht.

Der Polizeibeamte wird leicht verletzt

Im Anschluss konnte der 16-Jährige jedoch festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Jugendlichen Betäubungsmittel. Bei dem Vorfall erlitt ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen diverser Verstöße nach dem Strafgesetzbuch. (AZ)