17,20 Euro: Taxirechnung nicht gezahlt und dann geflüchtet

Zu einem Fall von Beförderungserschleichung ist es am Sonntag in Dillingen gekommen. Gegen 17.10 Uhr ließ ein Taxifahrer einen bisher unbekannten Fahrgast in der Großen Allee in Dillingen aussteigen. Der Unbekannte gab vor, an einem dortigen Geldautomaten den offenen Betrag für die Taxifahrt in Höhe von 17,20 abzuheben. Statt den Fahrtpreis zu entrichten, flüchtete der Unbekannte nach kurzem Aufenthalt in der Bank fußläufig in Richtung Bahnhof.

Der Taxifahrer beschrieb den Unbekannten als etwa 20- bis 25-jährigen und circa 180 Zentimeter großen Mann. Er trug einen Vollbart und hatte eine Wollmütze auf. Die Polizeiinspektion Dillingen hat nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)