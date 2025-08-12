17-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Dillingen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Dillingen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Jugendlichen auf einem E-Scooter. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 46-jährige Autofahrerin am Montag gegen 6.30 Uhr in nördliche Richtung und bog nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Dabei übersah sie eine 17-Jährige, die auf einem E-Scooter vom Bahnhof aus den Einmündungsbereich in Richtung Taxispark querte. Die Gefährte kollidierten seitlich, woraufhin die E-Scooter-Fahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis