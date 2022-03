17-jähriger Betrunkener randaliert in Dillingen

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 17-Jähriger am Donnerstagabend in Dillingen einen großen Schaden angerichtet.

Der Jugendliche war am Donnerstagabend in der Großen Allee in Dillingen unterwegs. Um 20 Uhr trat er nach Angeben der Polizei gegen die Eingangstür eines Supermarkts. Die Tür wurde stark beschädigt. Doch der 17-Jährige lief Richtung Stadtmitte davon. Da war bereits die Polizei verständigt worden.

Der Jugendliche war sehr aggressiv

Schließlich entdeckten die Beamten den Jugendlichen. Laut Alkoholtest hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Zudem war der Jugendliche hochgradig aggressiv. Erst musste er in Gewahrsam genommen werden, dann wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Schaden an der Supermarkttür beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (pol)

