175 Jahre Regens Wagner - Dillingen feiert

In Dillingen wurde die Gründung von Regens Wagner vor 175 Jahren erinnert. Auch die Sozialministerin und der Bischof gratulierten.

Gabriele Mayr gehört zu den etwa 400 Menschen, die am Freitag zum Regens-Wagner-Fest in den Dillinger Stadtsaal gekommen sind. Anlass ist die Gründung des großen Sozialwerks vor 175 Jahren. Die Augsburgerin wohnt mit ihrer Schwester Angelika in der Gruppe „Regina“, früher arbeitete die Seniorin in der Wäscherei. „Bei Regens Wagner in Dillingen ist mein Zuhause, ich fühle mich dort gut aufgehoben“, sagt Mayr und verfolgt den emotionalen Festakt, der die Geschichte der Behinderteneinrichtung von den Anfängen bis in die Gegenwart nachzeichnet.

69 Bilder Regens Wagner feiert in Dillingen sein 175-jähriges Bestehen

1847 haben die Dillinger Franziskanerin Theresia Haselmayr und der Leiter des Priesterseminars (latinisch regens) Johann Evangelist Wagner in Dillingen eine Schule für gehörlose Mädchen gegründet. Inzwischen gibt es 14 Regens-Wagner-Zentren mit mehr als 50 Standorten in Bayern und eine Einrichtung in Ungarn. Etwa 7500 Mitarbeitende kümmern sich dort um rund 9300 Menschen mit den verschiedensten Behinderungen. Im 19. Jahrhundert waren Menschen mit Handicap noch gesellschaftlich ausgegrenzt worden. Dagegen kämpften die Klosterschwester und der Seelsorger an.

Das sagen der Bischof und die bayerische Sozialministerin

Bischof Bertram Meier bezeichnet Regens Wagner und Schwester Theresia Haselmayr im Gottesdienst als „Burning Persons“, von denen der Funke der Nächstenliebe übergesprungen sei. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf gratuliert beim Festakt zu dieser Erfolgsgeschichte.

Die Regens-Wagner-Einrichtungen leisten nach ihren Worten einen großartigen Beitrag, damit Menschen mit Behinderung „ein selbstbewusstes und glückliches Leben führen können“. Der Freistaat fördere die Dezentralisierung. So leben bei Regens Wagner 96 Menschen dadurch nicht mehr in zentralen Einrichtungen, sondern außerhalb in Wohnungen.





