18-jährige Autofahrerin und Beifahrerin werden bei Unfall in Dillingen verletzt

Eine 69-Jährige nimmt der jungen Autofahrerin in Dillingen die Vorfahrt. Der Sachschaden bei dem Zusammenstoß ist beträchtlich.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Dillingen haben eine 18-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten. Die 18-Jährige hatte mit ihrem Auto gegen 18.40 Uhr den Georg-Hogen-Ring stadtauswärts in Richtung Bundesstraße B 16.

Der Sachschaden an den Autos liegt bei 21.500 Euro

Auf Höhe der Straße „Am Sportplatz“ nahm ihr laut Polizeibericht eine 69-jährige Autofahrerin im dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin mussten zur Behandlung in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Gesamtschaden von etwa 21.500 Euro. (AZ)