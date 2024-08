19-Jährige fährt in Dillingen Auto an und geht einkaufen

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagvormittag in Dillingen gekommen. Gegen 11 Uhr beschädigte eine 19-jährige Autofahrerin nach Angaben der Polizei in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße einen geparkten dunkelblauen BMW. Statt ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen, ging die junge Frau einkaufen.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Bei ihrer Rückkehr war der Wagen nicht mehr vor Ort. Laut Aussage der 19-Jährigen hatte sie an diesem beim Einparken das linke Fahrzeugheck beschädigt. Die Polizeiinspektion Dillingen hat jetzt Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen sowie den Fahrer des BMW, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)