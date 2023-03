Dillingen

19-Jähriger bietet Zivilpolizisten in Dillingen Drogen zum Kauf an

Bisschen kiffen? Ein 19-Jähriger bot Zivilpolizisten in Dillingen Drogen zum Kauf an. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Dieser Verkaufsversuch hat ein Nachspiel: Ein junger Mann will in Dillingen Drogen verkaufen und gerät an Beamte. Sie finden über 100 Gramm Marihuana und Amphetamin bei ihm.

Zivilbeamte der Polizeiinspektion Dillingen waren am Freitagabend zu Fuß im Stadtgebiet von Dillingen unterwegs. Hierbei wurde ihnen von einem 19-Jährigen Betäubungsmittel zum Kauf angeboten. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung der Person, sowie bei einer Nachschau in dessen Wohnung, konnte Amphetamin und Marihuana sichergestellt werden. In Summe handelte es sich um eine Menge im niedrigen dreistelligen Grammbereich, heißt es im Pressebericht der Polizei. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)

