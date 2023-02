19-Jähriger gerät bei Fristingen mit dem Auto ins Schleudern

Der junge Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 19-Jähriger aus Wertingen mit seinem Pkw die Staatsstraße 2030 von Fristingen in Richtung Dillingen. Zwischen Fristingen und dem Nordfelderhof geriet der 19-Jährige ins Schleudern und kam daraufhin alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto musste abgeschleppt werden

Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er selbst zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Neben leichtem Flurschaden und einem beschädigten Baum entstand auch an dem Pkw des 19-Jährigen Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro. (AZ)