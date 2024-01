19-Jähriger und 15-Jähriger dringen in Dillingen unberechtigt in Haus ein

Zwei junge Männer dringen in leerstehendes Haus in Dillingen ein. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Die Polizei hat am Freitag gegen 17.20 Uhr die Mitteilung erhalten, dass sich in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Zwergbachstraße in Dillingen unberechtigterweise zwei Personen aufhalten. Als die Streife eintraf, verließen ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger gerade das Haus.

Die jungen Männer kamen über eingeschlagene Scheibe ins Haus

Beide hatten sich laut Polizeibericht tatsächlich unberechtigterweise in dem Gebäude aufgehalten. Sie hatten sich über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu dem Haus verschafft. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. (AZ)