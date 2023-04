24-Jährige fährt in Dillingen an einer Ampel auf Auto auf

Eine Autofahrerin hatte an einer Ampel in Dillingen zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihr angehalten hatte. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Eine 24-Jährige befuhr am Freitagmittag die Lauinger Straße in Dillingen in Richtung Lauingen. Nachdem die Ampel an der Kreuzung zur Hausener Straße auf rot geschaltet hatte, bremsten die beiden Fahrzeuge vor ihr ab.

Das Auto der 24-Jährigen muss abgeschleppt werden

Die 24-Jährige bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den Wagen einer 64-Jährigen auf, sodass dieser in das Auto einer 62-Jährigen geschoben wurde. Das Auto der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)