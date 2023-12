25.000 Euro Schaden: Atemprobleme führen in Dillingen zu Unfall

Ein 46-Jähriger ist in Dillingen mit einem Kleintransporter unterwegs, als er Atemprobleme bekommt. Am Ende müssen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausrücken.

Zu einem Verkehrsunfall in die Lessingstraße in Dillingen ist es am Donnerstag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Kleintransporter im Bereich der Unfallstelle zunächst rückwärts. Hierbei bekam er Atemprobleme am Steuer seines Fahrzeugs und verlor daraufhin die Kontrolle.

Auto stößt in Dillingen gegen Zaun und Wagen sowie eine Garage

Infolgedessen kam es zur Kollision mit einem Zaun, einem geparkten Auto sowie mit der Fassade einer Garage. Durch das Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Aufgrund der zuvor erlittenen gesundheitlichen Probleme wurde der 46-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus nach Nördlingen verbracht. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 25.000 Euro beziffert. (AZ)