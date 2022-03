25-Jähriger nimmt Betäubungsmittel und fährt dann mit dem Auto

Der junge Mann wird in Dillingen von der Polizei gestoppt.

Beamte der Polizei Dillingen kontrollierten am Montag gegen 16.50 Uhr in der Straße „Am Reitweg“ in Dillingen einen 25-jährigen Autofahrer. Nachdem sich während der Kontrolle Anhaltspunkte ergaben, dass der Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und ein durchgeführter Drogenschnelltest den vorhergehenden Konsum von Betäubungsmittel bestätigte, stellten die Beamten den Zündschlüssel des Wagens zur Unterbindung der Weiterfahrt sicher.

Gegen den 25-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er muss jetzt mit einem Bußgeldverfahren rechnen. (pol)

