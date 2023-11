25 Jahre wohnortnahe Dialyse: Dillinger Nierenzentrum feiert Jubiläum

Das Dillinger Nierenzentrum versorgt heute Dialyse-Patienten aus dem ganzen Landkreis. Wie eine Erkrankte die Entwicklung der Einrichtung miterlebt hat.

Das Nierenzentrum in Dillingen ist eine wichtige Anlaufstelle für Erkrankte aus der Region. Weit über 100 Patientinnen und Patienten erhalten in der Einrichtung regelmäßig eine Dialyse oder werden bei der Blutwäsche im eigenen Zuhause unterstützt. Zu den Leistungen gehören auch Vorsorgeuntersuchungen, etwa für Menschen mit Bluthochdruck, und die Nachsorge nach einer Nierentransplantation. Als sogenanntes "akademisches Lehrkrankenhaus" bilden die Ärztinnen und Ärzte dort regelmäßig Medizinstudierende aus.

Wie funktioniert eine Dialyse? 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Nieren sind für die Entgiftung, die Regelung des Flüssigkeits- und Salzhaushaltes und des Blutdrucks zuständig.

Wenn sie nicht mehr funktionieren, können Stoffwechsel-Abbauprodukte nicht mehr herausgefiltert werden.

Dann steht die Behandlung mit der Dialyse als Ersatzverfahren zur Verfügung. Diese dauert in der Regel dreimal pro Woche etwa vier Stunden.

Dabei wird das Blut über einen künstlichen Blutkreislauf außerhalb des Körpers mit einem speziellen Filter gereinigt und wieder in den Körper geleitet.

Die chirurgische Verbindung einer Vene und Arterie („Shunt“) sichert einen ausreichenden Blutfluss. Nur damit ist die Dialyse möglich.

Für eine ländliche Region wie den Landkreis Dillingen ist es nicht selbstverständlich, ein eigenes Behandlungszentrum für Nierenerkrankungen zu haben. Das findet zumindest Prof. Dr. Dieter Bach, Vorsitzender der gemeinnützigen Gesellschaft, die das Dillinger Nierenzentrum betreibt. Bach spricht am Donnerstag gemeinsam mit anderen Rednern bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung. Zu der Veranstaltung in den hellen Räumlichkeiten waren Patientinnen und Patienten genauso geladen wie die Mitarbeitenden des Nierenzentrums, Ärzte aus der Region und Absolventinnen und Absolventen des Lehrkrankenhauses. Rund 130 Gäste tauschen sich bis in den Abend hinein aus und informieren sich bei Vorträgen über Themen rund um Dialyse und Organtransplantation.

Nierenzentrum Dillingen: Vom kleinen Krankenzimmer bis zur Schwerpunktstation

Vor allem die Zentrumsleiterin Dr. Ulrike Bechtel ist bei der Feier viel beschäftigt. Mit strahlenden Augen und festem Handschlag begrüßt sie die Gäste. Sie wirkt ein wenig aufgeregt und freut sich sichtlich, dass so viele Menschen zu dem Festtag gekommen sind. Die Redner würdigen die Verdienste der Ärztin beim Aufbau des heutigen Nierenzentrums. Wie Prof. Dr. Wolfgang Weiler, Präsidiumsvorsitzender der Betreibergesellschaft, sagt, sei es zu einem ganz bedeutendem Anteil Bechtel zu verdanken, dass Dillingen heute als "Spitzenzentrum für die nephrologische Behandlung" gelte.

Leiterin des Dillinger Nierenzentrums, Dr. Ulrike Bechtel. Foto: Philipp Nazareth

Bechtel selbst erinnert sich an die Anfänge der Nephrologie in der Kreisklinik. Wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt, habe sie 1998 die ersten Erkrankten behandelt. „Wir haben das in einem kleinen Krankenzimmer gegründet.“

Bis damals hätten Patientinnen und Patienten mit Nierenleiden noch bis nach Heidenheim oder Günzburg fahren müssen. Mit der Zeit sei die nephrologische Behandlung in der Dillinger Klinik stetig gewachsen, bis das heutige Nierenzentrum 2013 in ein eigenes Gebäude gleich neben dem St.-Elisabeth-Krankenhaus einziehen konnte. Zur gleichen Zeit kamen auch die ersten Studierenden nach Dillingen, um ihre Praktika und das klinische Jahr im Nierenzentrum abzuleisten.

Wie eine Dialyse-Patientin die Entwicklung miterlebt hat

„Ich bin riesig stolz, was wir hier aufgebaut haben“, sagt Bechtel. Heute arbeiteten rund 40 Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Angestellte in der Schwerpunktstation. In ihrer Ansprache dankt die Leiterin ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz weist in seinem Grußwort auf die wohnortnahe Versorgung durch das Nierenzentrum hin. „Die Menschen haben kurze Wege, das ist ganz wichtig." Neben Kunz spricht am Donnerstag auch Landrat Markus Müller.

Von links: Landrat Markus Müller, Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Betreibergesellschaft KfH Prof. Dr. Dieter Bach, Präsidiumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Weiler, Leiterin des Nierenzentrums Dr. Ulrike Bechtel, stellvertretender Präsidiumsvorsitzender Dr. Michael Nebel und Bürgermeister Frank Kunz. Foto: Philipp Nazareth

Unter den geladenen Gästen sind zahlreiche Patientinnen und Patienten. Gaby, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, kommt seit über 20 Jahren zur Behandlung in das Nierenzentrum. Die 58-Jährige hat die Entwicklung der nephrologischen Station über die Zeit miterlebt. "Das ist alles viel größer geworden", sagt die Frau. Sie erzählt vom freundlichen Personal, von ihrer Dialyse, mit der sie nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile gut zurechtkomme.

Bechtel: Gutes Leben "trotz und mit der Dialyse ermöglichen"

Die Blutwäsche kann Gaby von Zuhause aus selbst machen, vor allem in der Nacht sei sie an das Gerät angeschlossen. Einmal pro Monat komme sie zur Kontrolle in das Behandlungszentrum. Genau darum gehe es, sagt Zentrumsleiterin Bechtel bei ihrer Rede: Ein gutes Leben "trotz und mit der Dialyse ermöglichen."