29-Jähriger zahlt seine Hotelrechnung in Dillingen nicht

Ein Mann aus dem Donau-Ries-Kreis mietete sich in einem Dillinger Hotel ein. Am Ende zahlte der Betrüger nicht.

Ein 29-jähriger aus dem Kreis Donau-Ries-Kreis hat sich vom 9. bis zum 17. November in einem Dillinger Hotel in der Donauwörther Straße in Dillingen eingemietet. Am Abreisetag verließ er den Beherbergungsbetrieb unbemerkt, ohne seine Hotelrechnung in Höhe von 392 Euro zu bezahlen.

Der Mann hat bereits ähnlich gelagerte Delikte begangen

Den Zimmerschlüssel nahm der Mann darüber hinaus mit sich. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Betrüger zuletzt mit ähnlich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten war. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen Einmietbetrug und Unterschlagung. (AZ)