29 Schüler der Dillinger Bona-FOS haben das Fachabitur in der Tasche

Bei der Verabschiedung rät Schulleiter Franz Haider den Fachabiturienten, mit Argumenten statt mit Kleber an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten.

Mit einem abwechslungsreichen, launigen Programm wurden die diesjährigen Fachabiturienten der Dillinger St.-Bonaventura-Fachoberschule entlassen. Der Abschiedsgottesdienst drehte sich ausgehend von der Lesung zum brennenden Dornbusch um die zentrale Frage „Welchen Auftrag habe ich von Gott bekommen?“ und wurde unter der Leitung von Kaplan Manuel Reichart von Schülern und Lehrkräften gemeinsam gestaltet. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgte Nikita Baliet aus der 11. Klasse.

In der vollbesetzten Aula der Bonaventura-Schulen ging es mit einem Festakt weiter, der von Stephan Keim und Engelbert Reißler musikalisch umrahmt wurde. Schulleiter Franz Haider begrüßte die Anwesenden zur ersten Fachabiturfeier im eigenen Haus seit der Anerkennung der Schule im vergangenen September. Er gratulierte den 29 Schülerinnen und Schülern, die ihr Fachabitur zum Teil mit einer „recht pragmatischen Herangehensweise an das Lernen“ bestanden hätten. Haider forderte die Abiturienten auf, sich der laut Studien aktuell herrschenden pessimistischen Stimmung der Jugend in Europa nicht anzuschließen, sondern stattdessen aktiv nach Lösungen zu suchen und die gemeinsame Zukunft mitzugestalten: Er hielt die Fachabiturientinnen und -abiturienten dazu an, sich mit Argumenten statt mit Kleber an Lösungen für notwendige Veränderungen zu beteiligen.

Dillinger Fachabiturienten danken den Lehrkräften

Fachabiturient Max Müller dankte in seiner Rede allen, die die Schülerinnen und Schüler durch die letzten zwei Jahren begleitet haben. Er belegte mit vielen Beispielen, dass sich die Lehrerkräfte an der Bona-FOS nicht darauf beschränkt hätten, ihr Wissen oder ihre Erfahrungen an die Schüler weiterzugeben, sondern darüber hinaus bemüht waren, den Schulalltag durch viele Aktivitäten wie gemeinsame Frühstücke lebendig zu gestalten. Besondere Erwähnung fanden die Begegnungstage auf dem Stettenhof, die wohl allen Beteiligten in Erinnerung bleiben werden. Fachabiturient Markus Mokros begann seine Rede mit der Ansage, dass nun endlich die „Zeit der Abrechnung“ gekommen sei. Er schilderte anschaulich, dass im Unterricht neben den Lerninhalten auch „wirklich wichtige Dinge“ zur Sprache gekommen seien.

Der stellvertretende Landrat Alfred Schneid forderte dazu auf, die „Welt aus den Angeln zu heben“. Er schloss sein Grußwort mit der Aufforderung: „Bitte retten Sie die Welt, aber fangen Sie damit an, ihr Zimmer aufzuräumen.“ Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihrem nächsten Schritt ins Leben. In einer Welt, in der ChatGPT erstmals das bayerische Abitur bestanden hat, seien reflektierende Menschen notwendig, die nicht zulassen, dass Maschinen die Kontrolle über das Leben übernehmen. Genau hier sieht er die Hauptaufgabe der Schule, dass es eben nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern vor allem um die Vermittlung von Werten gehe - Werte, die den Menschen ein Leben lang begleiten.

Dank an Landrat und OB für Unterstützung beim Aufbau der FOS

Der Elternbeirat der Schule gratulierte den Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Fachabitur und bedankte sich beim Landrat und beim Oberbürgermeister, dass sie den Aufbau der FOS in Dillingen unterstützt haben. Nach einem großen Dankeschön an die Lehrkräfte für ihr Engagement forderten sie die Schülerinnen und Schüler auf, stolz auf sich zu sein und bewusst neue Wege zu beschreiten, auch wenn diese manchmal steinig sein mögen.

Zum Höhepunkt und Abschluss der Feier wurde den Schülerinnen und Schülern ihr Abiturzeugnis überreicht. Als Jahrgangsbester wurde im Technikzweig Robin Böhm mit einem Gutschein der Schule geehrt. Pascal Sailer war nicht nur bester Schüler im Wirtschaftszweig, sondern darüber hinaus bester Schüler des gesamten Jahrgangs. Er bekam ebenfalls einen Gutschein und wurde darüber hinaus von Oberbürgermeister Frank Kunz mit einer Silbermünze der Stadt Dillingen geehrt.

Folgende Schüler (sechs wollten ihren Namen nicht in der Zeitung lesen) haben das Fachabitur an der Bona-FOS bestanden: Andi Beqirai, Patrick Beyer, Robin Böhm, Marvin Böhm, Daniela Bregel, Luca Cökelek, Marta Esteves Graca, Dominik Fot, Jannik Gollmann, Julia Gross, Max Hämmerle, Isabel Hegele, Marlene Kieninger, Raimund Kreider, Dimitris Matsaridis, Matthias Mayerle, Markus Mokros, Liliana Neidhardt, Brian Neukirch, Janine Sauler, Niklas Stark, Erik Tatiev, Cheyenne Wrzeszczynski.