30 Jahre Kirchenweihe: Pfarrei St. Ulrich feiert ein "Fest des Glaubens"

Von Kirchen-Ferne ist am Christkönigssonntag in der Dillinger Pfarreiengemeinschaft nichts zu spüren. Erzabt Wolfgang Öxler reißt die Gottesdienstbesucher mit.

Erst in diesen Tagen wurde bei der Synode der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) in Ulm die Ergebnisse der jüngsten Kirchenmitgliedschafts-Untersuchung vorgestellt. Demnach fühlen sich immer weniger Menschen mit der Kirche verbunden, die Religiosität nehme ab, und spätestens Ende des Jahrzehnts werden Konfessionslose in Deutschland in der Mehrheit sein. In der Pfarrei St. Ulrich in Dillingen gibt es dazu am Sonntag eine Art Kontrastprogramm. Dort feiern etwa 400 Gläubige mit dem Benediktiner-Erzabt Wolfgang Öxler die Weihe des Gotteshauses vor 30 Jahren. Der damalige Bischof Viktor Josef Dammertz hatte das Kirchenzentrum ebenfalls am Christkönigssonntag geweiht – als eines der letzten neu erbauten Gotteshäuser im katholischen Bistum Augsburg.

Am Sonntag endet nun das Jubiläumsjahr der Pfarrgemeinde St. Ulrich mit einem großen "Fest des Glaubens", wie es im Eingangslied des Gottesdienstes heißt. Die Pfarrkirche St. Ulrich sei "ein ganz besonderer Raum für unsere Pfarreiengemeinschaft Dillingen", betont Stadtpfarrer Harald Heinrich. Für Wolfgang Öxler ist der Gottesdienst eine Heimkehr, er wuchs 200 Meter von der Pfarrkirche entfernt in Schretzheim auf. Der Erzabt trägt beim Kirchweihe-Fest die Mitra (Kopfbedeckung) und den Bischofsstab seines Vorgängers Dammertz. Mit seiner Predigt – Gitarrenspiel, Anekdoten und Witze inbegriffen – reißt Öxler die Gottesdienstbesucher mit.

Erzabt Öxler: "Für uns braucht es einen Ort, an dem wir anders sein dürfen"

"Für uns braucht es Andersorte, eine Kirche, die einlädt. Einen Ort, an dem wir anders sein dürfen", sagt der Benediktiner. Um die Bedeutung von Christus als König zu zeigen, setzt sich Öxler eine Krone auf den Kopf. Zuerst umgekehrt, weil die Macht Gottes alles auf den Kopf stelle. Sie sei die Macht eines Hirten, "der die Verlorenen sucht und die Schwachen kräftigt". Die Gläubigen fordert er auf, zu spüren, dass sie als Kinder Gottes eine königliche Würde hätten. Und er zitiert eine alte Weisheit, die in misslichen Lebenslagen helfe: "Umfallen, Krone richten, wieder aufstehen." Damit die Kirche ein Andersort sein könne, brauche es "Menschen, die am Glauben Freude haben", sagt Öxler. Die Glaubensfreude ist bei dem Fest spürbar, ein Höhepunkt der Messfeier sind dabei die Darbietungen der Chöre Laudato Si (Leitung Beatrice Jonietz) und Spontan (Leitung Ulrich Weber) und der Band SCS (Leitung Michael Rieß), die dem Festgottesdienst einen inspirierenden musikalischen Rahmen geben.

Erzabt Wolfgang Öxler riss die Gottesdienstbesucher mit seiner Predigt mit. Auch eine Krone fehlte nicht. Foto: Isolde Saur

Im Pfarrzentrum eröffnet Pfarrgemeinderatsvorsitzende Judith Schmid anschließend einen Festtag mit viel Programm. Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz und Landtagsabgeordneter Manuel Knoll und der Pastoralratsvorsitzende der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Christoph Balzer, beglückwünschen die Pfarrei St. Ulrich. Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz entzündet bei jedem Beitrag eine Wunderkerze. Wenn sie abgebrannt ist, endet die Redezeit. In Dillingen stehe nicht nur eine der ältesten Kirchen des Bistums Augsburg, sondern eine der jüngsten, erläutert Kunz. Müller dankt den Mitgliedern der Pfarrei für ihr Wirken. Und Knoll stellt fest, die Pfarrei St. Ulrich sei ein Ort, "wo Glaube gelebt wird". Viele Ehemalige kommen zu der Feier, etwa der frühere Stadtpfarrer Gottfried Fellner, der zusammen mit Wolfgang Schneck ein Duo bildet und in einem Gstanzl daran erinnert, dass Bischof Viktor Josef einst bei der Weihe mit seinem Stab eine Scheibe eingeschlagen hat.

"Die Kirche ist nicht am Ende, wenn ich das hier sehe"

Immer wieder fällt der Name des einstigen Pfarrers Walter Rau (1938 bis 2014), unter dessen Federführung St. Ulrich gebaut wurde. Auch dessen Pfarrhausfrau Gertraud Ostermeyer, die 25 Jahre lang in Dillingen arbeitete, ist bei dem Fest dabei. "Die Pfarrkirche St. Ulrich war wie mein Wohnzimmer, das ich täglich betreten habe." Dieser lichtdurchflutete Raum sei einzigartig, sagt Ostermeyer, die inzwischen in Freising lebt, unserer Redaktion. Und der Geist, der von diesem Fest ausgehe, stimme sie positiv. "Die Kirche ist nicht am Ende, wenn ich das hier sehe", meint Ostermeyer.

Bei der Talkrunde über die Anfänge des Kirchenzentrums St. Ulrich: (von links) Günter Wasserrab, Gerhard Rieder, Moderatorin Judith Zacher, Erika Bucher und Hermann Brenner. Foto: Bo Malsch

Das wird auch am Nachmittag deutlich. Erzabt Öxler gibt geistliche Impulse und lenkt den Blick auf die Freuden und das Positive im Leben. Judith Zacher vom Bayerischen Rundfunk moderiert eine Gesprächsrunde mit den „Zeitzeugen“ Gerhard Rieder, Günter Wasserrab, Hermann Brenner, Erika Bucher, die von den Anfängen und der Entstehung des Kirchenzentrums St. Ulrich erzählen. Im Dillinger Neubaugebiet Mittelfeld war schnell der Wunsch nach einer eigenen Pfarrgemeinde aufgekommen, die ersten Gottesdienste fanden in den „Mittelfeld-Stuben“ statt. Es folgte eine Notkirche, doch die Gemeinde sehnte sich nach einem beständigen Ort des Glaubens. Der „wichtigste Mensch“, so Günter Wasserrab, sei dabei der damalige Stadtpfarrer Walter Rau gewesen. Die Planung startete mit einem Architektenwettbewerb und mit dem Spatenstich 1991 ging es los. Die Gemeinde selbst sei ein wichtiger Teil des Projekts gewesen. Sie habe es geschafft, eine Million D-Mark zum Bau beizusteuern. Am 21. November 1993 wurde die Kirche schließlich geweiht.

Ein "Aufatmen" beim Betreten der Dillinger Kirche

„Doch was macht die St.-Ulrich-Kirche aus?“, fragt Judith Zacher in die Runde. Besonders früher „bot sie ein soziales Umfeld, vor allem für Frauen und Kinder – und wurde zu einer Heimat für junge Familien“, so eine Frau aus dem Publikum. Auch die moderne architektonische Gestaltung mache die Kirche besonders. Dass der weite und helle Kirchensaal und der Gemeinderaum Tür an Tür und auf einer Ebene liegen, sei einzigartig im Landkreis Dillingen. Ein Mitglied beschreibt sein Gefühl beim Betreten von St. Ulrich als ein „Aufatmen“. Das große Kirchweihfest endet mit den festlichen Klängen der Dillinger Barockbläser.