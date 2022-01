31-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss noch Auto

Die Polizei Dillingen erwischt den jungen Mann bei einer Kontrolle in Dillingen.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen hat am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in Dillingen in der Donaustraße einen 31-jährigen Autofahrer kontrolliert. Nachdem die Beamten bei dem Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt hatten, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an.

Gegen den 31-Jährigen wurden Ermittlungen wegen einer Zuwiderhandlung nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. So steht es im Polizeibericht. (pol)

