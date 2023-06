31-Jähriger schlägt in Dillinger Kneipen um sich und verletzt Gäste

Zwei Besucher erleiden bei einer Attacke erhebliche Verletzungen und müssen stationär im Dillinger Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte. Die Beamten wurden am Sonntag gegen 2.40 Uhr in ein Lokal in der Dillinger Donaustraße gerufen, da dort wohl auf Gäste eingeschlagen werde. Vor Ort konnte der Täter aber zunächst nicht mehr angetroffen werden. Zeugen gaben an, dass einem Gast ins Gesicht und einen weiteren Besucher der Lokalität auf die Schulter geschlagen wurde.

Der Mann schlägt mit einem Stuhl auf seine Kontrahenten ein

Kurz nach 3 Uhr wurde derselbe Täter dabei beobachtet, wie er bei einem Lokal in der Königstraße erneut mit Gästen in Streit geriet. Die daraus resultierende Schlägerei mündete laut Polizeibericht darin, dass der 31-Jährige mit einem Stuhl auf seine Kontrahenten einschlug. Diese erlitten hierbei erhebliche Verletzungen an Kopf und Gesicht. Sie wurden zur stationären Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige wurde im Verlauf der Streitigkeit ebenfalls ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch eine Schwellung im Lippenbereich. (AZ)