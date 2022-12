35-Jährige stiehlt in Dillinger Geschäft mehrere Kleidungsstücke

Amt Tag vor Heiligabend hat eine Frau in einem Laden in Dillingen Kleidung gestohlen.

Die Polizei meldet einen Ladendiebstahl. Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr hatte sich eine 35-jährige Dillingerin in einem Bekleidungsgeschäft in der Kapuzinerstraße aufgehalten. Als sie das Geschäft nach ihrem Einkauf verließ, schlug die Diebstahlsicherung im Eingangsbereich an.

Strafverfahren wurde eingeleitet, die Frau hat lebenslanges Hausverbot

Eine Mitarbeiterin sprach die Frau an, in der Handtasche der 35-Jährigen wurden schließlich mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 70 Euro gefunden. Einen Kaufbeleg für die Kleidungsstücke konnte die Dillingerin nicht vorweisen. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet sowie ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. (AZ)

