36-Jähriger fällt in Dillingen mit dem Rücken ins Küchenmesser seiner Frau

Ein Mann sucht nach Wechselkleidung für sein Baby. Als ihm seine Frau zu Hilfe kommt, passiert ein verhängnisvoller Unfall.

Zu einem häuslichen Unfall ist es an Heiligabend in Dillingen gekommen. Eine 32-Jährige war am gegen 17.30 Uhr gerade mit dem Kochen beschäftigt, als sich ihr Baby auf seine Kleidung erbrach. Der Vater suchte deshalb im Schlafzimmer nach Wechselkleidung für das Kind, wobei ihn die Mutter wenig später unterstützte.

Als der Vater stolpert, hat die Mutter das Messer noch in der Hand

Hierbei hatte sie nach Angaben der Polizei noch ein Messer in der Hand, mit welchem sie das Essen zubereitete. Als der 36-Jährige die Kleidung für den Säugling gefunden hatte und das Schlafzimmer verlassen wollte, passierte das Malheur. Der Vater stolperte und fiel mit dem Rücken in das Küchenmesser, das die 32-Jährige noch in der Hand hielt.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Hierbei erlitt dem Mann leichte Verletzungen. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)