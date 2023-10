36-jähriger Fahrer nimmt Kokain und wird von der Polizei in Dillingen gestoppt

Die Polizei hat einen E-Scooter-Fahrer in Dillingen angehalten. Der Mann hatte zuvor Kokain konsumiert.

Die Polizei hat am Montag gegen 19.30 Uhr in der Straße Am Stadtberg in Dillingen einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest.

Der 36-Jährige muss sich Blut nehmen lassen

Ein Drogentest verlief daraufhin laut Polizeibericht positiv auf Kokain und Cannabis. Der 36-Jährige musste seine Fahrt daraufhin abbrechen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (AZ)