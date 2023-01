4000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Es kommt an einer Dillinger Kreuzung zur Kollision zweier Autos.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in Dillingen gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer war von der Großen Allee nach rechts in die Bahnhofstraße eingebogen.

Kollision an der Dillinger Kreuzung

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 42-Jährigen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. (AZ)