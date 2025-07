45-Jährige versucht in Dillingen Kleidung zu stehlen

Am Dienstag ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen gekommen. Gegen 9.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eine 45-jährige Frau, wie sie Bekleidungsartikel in ihre Handtasche packte. Laut Polizeibericht bezahlte sie an der Kasse lediglich die Waren aus ihrem Einkaufskorb. Die Angestellten hielten die Frau nach dem Passieren der Kasse bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizei ermittelt in einem Fall des Ladendiebstahls

Der Wert der gestohlenen Bekleidungsartikel liegt in einem unteren zweistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 45-Jährige. (AZ)