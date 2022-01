48-jähriger Autofahrer fälscht seinen Führerschein

Der Mann gab bei der Kontrolle der Polizei in Dillingen an, dass eine polnische Fahrerlaubnis hatte. Das war gelogen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Donauwörther Straße in Dillingen haben Polizeibeamten am Mittwochmittag einen 48-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert, der sich mit einem polnischen Führerschein auswies. Da der Fahrer jedoch keine Bezugspunkte nach Polen hatte und eine Überprüfung des Fahrerlaubnisregisters ergab, dass er von keiner ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch machen darf, wurden die Beamten skeptisch.

Bei der Überprüfung des Dokuments wurde schließlich festgestellt, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Gegen den 48-ährigen wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt, so die Polizei. (pol)

