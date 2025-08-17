50 Jahre im Dienst des Technischen Hilfswerks

Der Ortsverband Dillingen des Technischen Hilfswerks (THW) feierte ein besonderes Ereignis: Hubert Preiß, seit 1998 Ortsbeauftragter, blickt auf 50 Jahre im THW zurück. 1975 trat er ein, übernahm früh Verantwortung als Gruppen- und Zugführer, bevor er die Leitung des OV übernahm. Unter seiner Führung entwickelte sich der Ortsverband stetig: Die THW-Jugend wuchs auf heute rund 50 Mitglieder, der Fachzug Logistik und die Fachgruppe Elektroversorgung wurden in Dillingen stationiert. 1999 folgte der Umzug in die Unterkunft in der Hans-Geiger-Straße, die unter seiner Leitung umgebaut, erweitert und kürzlich fertiggestellt wurde. Preiß, Träger des THW-Ehrenzeichens in Silber, war im Einsatz bei großen Umweltkatastrophen wie der Elbe- und Oderflut Anfang der 2000er-Jahre, im Ahrtal sowie zuletzt in der eigenen Region. Für ihn ist das THW ein Lebensprojekt – unterstützt von seiner Familie: Ehefrau Renate und die Töchter Kathrin und Carina sind ebenfalls engagiert. Bei der Feierstunde überreichte der stellvertretende Ortsbeauftragte Harald Mayer die Ehrenurkunde für 50 Jahre Dienst. Die Zugführer Lukas Firnigl (Technischer Zug) und Gerhard Setzmüller (Fachzug Logistik) übergaben zwei Bildcollagen mit Momenten aus fünf Jahrzehnten: Einsätze, Ausbildungen, Feste und kameradschaftliche Augenblicke. „Hubert ist zielstrebig, hat immer ein offenes Ohr und schenkt allen Helferinnen und Helfern großes Vertrauen. Er hat unseren OV entscheidend geprägt“, betonte Harald Mayer. Der Ortsverband Dillingen ist stolz auf seinen langjährigen Ortsbeauftragten – und blickt mit ihm auf viele weitere Jahre gelebten Ehrenamts.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!