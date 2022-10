50 Personen sammeln sich in Dillingen: Großeinsatz mit Schlägerei

In der Nacht auf Sonntag kommt es in einer Cocktailbar zu Ausschreitungen. Es gibt Verletzte und einige Ermittlungsverfahren.

Die Dillinger Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei in einer Cocktailbar in der Großen Allee in Dillingen gerufen. Ein Ehepaar wurde von einer Gruppe von circa sechs jungen Erwachsenen angegriffen und dadurch leicht verletzt. Die Personengruppe verließ nach der Tat das Lokal. Ein Sicherheitsmitarbeiter folgte der Gruppe.

Dillinger Sicherheitsmitarbeiter wird leicht verletzt

Im weiteren Verlauf kam es zum Gerangel zwischen einem der Täter und dem Sicherheitsmitarbeiter, wodurch der Sicherheitsmitarbeiter ebenfalls leicht verletzt wurde. Zudem wurde eine Schaufensterscheibe im Zuge des Gerangels beschädigt. Nach Eintreffen der ersten beiden Streifenbesatzungen, im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme, ging einer der Täter erneut auf das Ehepaar los. Er konnte jedoch von den Polizeibeamten rechtzeitig abgefangen werden. Daraufhin leistete der Täter Widerstand und sperrte sich mit aller Kraft gegen die durchzuführenden Maßnahmen der Polizeibeamten.

Ansammlung in Dillinger Unterführung

Letztendlich konnte er sich aus den Griffen der Polizeibeamten befreien und sich wenige Meter entfernen. Dort wurde er jedoch von einer zweiten Streifenbesatzung aufgehalten. Parallel dazu kam es zu einer Ansammlung von rund 50 Personen im Bereich einer nahegelegenen Unterführung. Die teils hochaggressiven Personen stellten sich gegen die Polizeibeamten, wodurch weitere Unterstützungskräfte aus den umliegenden Bereichen angefordert wurden. So steht es im Polizeibericht.

Während der Sachverhaltsaufnahme kam es zu zwei tätlichen Angriffen auf die Polizeibeamten. Diese wurden hierbei jedoch nicht verletzt. Es wurden Ermittlungen uunter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

