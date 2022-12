5000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall am Dillinger Kreisverkehr

Es kommt zum Zusammenstoß zwischen einem 70-jährigen und einem 37-jährigen Autofahrer.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 5000 Euro ist es am Sonntag gegen 11.35 Uhr in Dillingen gekommen.

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Hildegardstraße kommend in den Kreisverkehr der Staatsstraße 2032 und kollidierte mit dem Wagen eines vorfahrtsberechtigten 70-Jährigen. So teilt es die Polizei in ihrem Bericht mit. (AZ