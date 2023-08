Dillingen

13:09 Uhr

60 Jahre: Renate und Walter Bratke feiern Diamantene Hochzeit

Plus Er war Sprengmeister auf Montage, sie die Tochter von Gastwirten. So lernten sich Renate und Walter Bratke aus Dillingen lieben. Nun feiern sie Diamantene Hochzeit.

Renate und Walter Bratke feiern am Mittwoch ihren 60. Hochzeitstag. Kennengelernt hatten sich die heute 84-Jährige und ihr 85-jähriger Ehemann im Jahr 1961 im Erzgebierge. Walter hatte gerade seine Ausbildung zum Sprengmeister und Feuerwerker beendet und wurde von seiner Firma von Berlin auf Montage nach Neuhausen bei Seifen im Erzgebirge geschickt, um dort die Sprengungen für eine Talsperre durchzuführen. In Neuhausen lebte Renate bei ihren Eltern, die dort eine Gastwirtschaft mit Gästezimmern führten. Und in ebendiesen Zimmern waren die Montagekräfte untergebracht. Walter und Renate lernten sich näher kennen und waren so voneinander angetan, dass sie am 23. August 1963 in Neuhausen heirateten. Ende des Jahres, Walter war mit seinen Sprengarbeiten für den Stausee fertig, siedelten sie sodann nach Erfurt über.

Mit dem schwäbischen Dialekt haben die beiden noch ihre Probleme

"Wir waren beide Kinder des DDR-Sozialismus und lebten recht zufrieden mit unserer kleinen Familie", berichtet Renate Bratke. Sie habe dort eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und über 20 Jahre den dortigen Hort geleitet. Vier Kinder, drei Töchter und ein Sohn wurden von Renate geboren, Walter war weiterhin in Sachen Sprengungen in der ganzen DDR unterwegs und ihre politische wie auch wirtschaftliche Situation empfanden sie eigentlich nicht als beklagenswert. "Wir kannten es ja gar nicht anders", sagt Walter, einzig die fehlende Reisefreiheit in westliche Länder habe immer mehr zum Nachdenken angeregt. So habe es letztendlich kommen müssen, wie es gekommen ist. "Die Wiedervereinigung war für uns ein freudiges Ereignis."

